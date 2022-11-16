Общество 16 ноября 2022, 14:02 Спасенный в Херсоне енот стал героем мемов

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Военный корреспондент Анна Долгарева в разговоре с «Абзацем» рассказала, куда были эвакуированы еноты из зоосада Херсона. Один из них даже стал героем мемов, распространившихся в Сети.

По словам журналиста, всего было семь енотов.

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«Енотов было семь, их всех эвакуировали в Крым. Украинские „партнеры“ сами себе подгадили, вытащив историю с енотом, сделав его героем мемов», — отметила Долгарева.

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Корреспондент добавила, что оставалось лишь перехватить мяч и взять их мемы к себе на вооружение.

«Мы временно вышли из Херсона, но у нас есть енот», — добавила она.