Спасенный из мусора кот занял кресло министра в Ульяновской области

При сортировке мусора в Ульяновске в мешке нашли выброшенного домашнего кота. С тех пор его жизнь сильно изменилась. Теперь хвостатый обитает в местном Минприроды. Он уже обосновался в кресле министра области и даже получил должность.

Источник фото: телеканал «360»

«Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина выступила с инициативой забрать кота в ведомство, отныне в структуру ведомства введена неофициальная должность заместителя министра природы и цикличной экономики региона по охране животного мира», — сообщила пресс-служба регионального правительства.

После спасения кота сортировщик Михаил Тукаш и директор ООО «Горкомхоз» получили благодарственные письма за добросовестный труд и вклад в сохранение животного мира. Усатого осмотрели ветеринары. Они рассказали, что кот был домашним и находится в удовлетворительном состоянии. Животное обработали средством против блох и должны будут еще сделать прививки.

Источник фото: сайт правительства Ульяновской области

«История про спасенного кота затронула всех жителей России, поэтому было решено объявить конкурс на выбор имени для животного. Свои предложения вы можете передать в Минприроды Ульяновской области», — предложили в пресс-службе.

Мешок с котом заметили на ленте с мусором оператора «Горкомхоз» в Ульяновске. Животное чудом не попало в сепаратор. Как уточнило издание «Подъем», пока владельцы питомца не связывались в министерством. Кот сейчас живет в основном в приемной и уже облюбовал кресло министра.