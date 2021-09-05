Спасенную на Ладоге маленькую нерпу заново научили есть рыбу. Видео

Больного и худого детеныша нерпы нашли на побережье Ладоги. Спустя неделю выхаживания маленькая нерпа начала снова есть рыбу. Волонтеры записали этот процесс на видео.

«Ладожская нерпулька из Коккорево заново учится есть рыбку», — подписали ролик участники «Фонда друзей балтийской нерпы». Видео они опубликовали на странице своей группы во «ВКонтакте».

Маленького найденыша кормят мойвой из семейства корюшковых. По словам специалистов, пока нерпе можно давать только по пять рыбок в день. При этом сотрудники фонда отметили, что накормить нерпу рыбкой бывает очень непросто.

«Нерп бывает очень сложно научить есть рыбу самостоятельно. Попадаются иногда очень упертые товарищи», — рассказали в фонде.

Детеныша нерпы нашли на западном берегу Ладоги в конце августа. Маленькая нерпа была худой, больной и поклеванной. По оценкам зоологов, детенышу от четырех до шести месяцев. Его передали в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.