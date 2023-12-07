07 декабря 2023, 16:54
Спасенному на юге Москвы котенку начали искать дом
Спасенному из подвала в районе Зябликово в Москве котенку начали искать хозяина
Спасенному 30 ноября в московском районе Зябликово котенку начали искать хозяина. Информация об этом появилась в Telegram-канале волонтеров юго-восточного округа столицы.
Котенок неделю просидел в вентиляционной шахте жилого дома без еды и воды, пока его не освободил отряд «СпасРезерв».
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В честь места, из которого его спасли, котенка назвали Шахта. Волонтеры сообщили, что ему около трех месяцев. Коту провели необходимые анализы, обработали от паразитов и приучили к лотку.
У животного нашли только безобидный вирус — микоплазмоз. Сейчас его начали лечить таблетками.
«Она добрая мурчалка. <…> Шахтерик выиграла счастливый билет и готова дарить любовь и удачу своему будущему хозяину», — рассказали волонтеры.
Желающие взять кота домой смогут связаться с активистами.
Ранее в Москве коты заперли хозяйку на балконе. Питомцы устроили диверсию в районе Северное Измайлово.
Животные
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