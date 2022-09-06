Раненая белая «медведица» с острова Диксон оказалась самцом | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 20:30)

Раненая белая «медведица» с острова Диксон оказалась самцом

«Мослента»: раненая медведица с острова Диксон Красноярского края оказалась самцом

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Раненая «медведица», обнаруженная на острове Диксон в Красноярском крае, оказалась самцом. Это выяснилось при осмотре в Московском зоопарке, сообщил Telegram-канал «Мослента».

О раненом краснокнижном животном в Росприроднадзор сообщили 3 сентября. В поселок направили столичных специалистов. В субботу команда сотрудников Московского зоопарка вылетела в Норильск, а затем прибыла на вертолете в Диксон. Специалисты погрузили животное в сон и осмотрели. Оказалось, что у медведя огнестрельное ранение в лопатку и парез задних конечностей, парализована задняя часть тела. Животное могло шевелить только головой и передними лапами.

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После оказания первой помощи медведя транспортировали в Норильск и обследовали еще раз, чтобы исключить наличие инородных предметов в теле. Затем зверя перевезли в Москву на операцию. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале рассказала, что медведь нормально перенес перелет, его сразу отправили на рентген.

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Оказалось, огнестрельных ранений на теле животного много. По мнению ветеринара, стреляли самодельной картечью.

«Предварительно потеря подвижности задних конечностей связана с отеком спинного мозга. Если предположение подтвердится, то можно говорить о благоприятном прогнозе», — написала Радионова.

Сейчас медведь получает антибиотики и обезболивающие. Решается вопрос о сроках операции.

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