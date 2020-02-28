Спасенная из Освенцима выступила против попыток исказить историю борьбы с нацизмом

В декабре 1943 года Мацияускас оказалась в Освенциме, тогда ей было шесть с половиной лет.

«Сначала всем сказали раздеться, снять все драгоценности, положить на стол. Проверили — не дай бог кто-то что-то оставил. Потом мы узнали, что наш вагон перепутали с вагоном евреев. Собирались отправить в газовую камеру, но, слава богу, не успели», — рассказала женщина.

Узникам разрешили принять душ, а позже ручкой с пипеткой стали накалывать номера. Маленькая Рива получила номер 70 013, который ежедневно показывала на плацу. Сейчас надпись расплылась, но Мацияускас так и не свела ее полностью.

«Эта наколка мне в общем-то не мешала. Если кто-то спрашивал, говорила, что это номер полевой почты моего друга. Был порыв свести. Но мне сказали, что останется шрам. Ну зачем же мне снова переживать боль? Ни лучше, ни хуже от этого я не стану», — пояснила она.

По словам женщины, спать приходилось на том, что было по приезде. Когда взрослые уходили на работу, дети собирали у бараков прутики, ниточки и пели, чтобы получить кусок хлеба.

«Учили нас зачем-то петь „O Tannenbaum“ („О, елочка“, — пер. с нем. Рождественский немецкий гимн. — Прим. ПЭ). Обеды — запах этот ужасный до сих пор вспоминаю! А еще заставляли никогда не поднимать головы. От этого мне всегда казалось, что в бараках нет окон. И только когда я снова приехала туда в 95-м, увидела узкие щели у потолка», — вспомнила Мацияускас.

Через 14 месяцев после заключения узников спасла Красная армия.

«Вдруг исчезли все, и мы остались одни, человек 15-20 детей разного возраста. Кто-то говорил, что нас хотели отравить, но не успели — не знаю. Мы вышли из лагеря, идем по улице деревенской. Потом нас встретили, угостили шоколадом, выдали одежду — трусики, маечку. До этого у девочек был только сарафан, жилетка и платок. И отправили в Киев. Ехали мы в санитарном поезде, в мягком вагоне. Когда привезли в детский дом № 13, мне уже было почти восемь лет. Как я осталась жива, не знаю», — заметила бывшая узница.

Она подчеркнула, что приходит в ужас, когда в других странах пытаются перечеркнуть подвиг Советской армии. Но объяснить прожитое новым поколениям посчитала трудной задачей.

«Для них война 41 года уже далека. Кто-то проявляет заинтересованность, слушает, затихая. Но встречаются и те, кто говорит: ну и что, ну и подумаешь! Некоторые подростки даже смеются на словах о пролитой крови. Я этого понять не могу. И не знаю, что сказать, чтобы убедить их не повторять ошибок прошлого. Но мы всегда общаемся с детьми в школах, рассказываем, водим в музеи. Я всегда прошу их сделать так, чтобы мир стал лучше», — сказала Мацияускас.