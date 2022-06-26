Гималайский медвежонок упал в колодец в Приморье. Операцию по спасению сняли на видео

Гималайский медвежонок угодил в колодец на частном участке в селе Пшеницыно в Приморском крае. Маленького хищника обнаружил местный житель. Мужчина не стал рисковать и доставать зверя самостоятельно и вызвал подмогу — сотрудников Госохотнадзора. Специалисты с помощью складной лестницы достали мишку, вытерли полотенцем и отпустили на волю. Дальнейшая помощь ему была уже не нужна — неподалеку эксперты заметили его маму-медведицу.