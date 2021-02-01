В новостройках предложили оборудовать зоны спасения на крышах

Группа строительных объединений предложила Минстрою прописать обязательные зоны спасения от пожара на крышах многоэтажек. Речь идет о новостройках выше девяти этажей.

«Предполагается ввести правило оборудования всех новостроек выше 28 метров специальными противопожарными зонами спасения на плоских кровлях», — заявил «Известиям» представитель Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Алексей Бусахин.

По его словам, пострадавших должны будут эвакуировать с помощью вертолетов или специальных квадрокоптеров. Существуют дроны, способные переносить грузы весом более 100 килограммов, заверил собеседник.

Обязанность делать зоны спасения на крышах хотят вписать в стратегию развития строительной отрасли до 2035 года.

Сейчас, рассказал глава проектной компании Clancy Engineering Джон Марк Кланси, большинство многоэтажек выше 28 метров оснащены лифтами для доставки пожарных.

А зоны безопасности проектируются в лифтовых холлах, отделанных негорючими материалами. В холлах создается избыточное давление воздуха, поэтому туда не попадает дым.