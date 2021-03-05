Спасение провалившейся в выгребную яму собаки сняли на видео

Школьники из Уржума спасли собаку, которая провалилась в выгребную яму уличного туалета. Во время урока физкультуры дети услышали оглушительный лай, который раздавался будто из-под земли. Открыв дверь в туалет, они увидели на дне собаку.

Женщина на видео сказала, что не дождалась помощи ни от спасателей, ни от ветеринарных служб. Поэтому на спасение животного отправился ее сын.

На опубликованных кадрах видно, как мальчик протягивает руку в дыру. Собака подпрыгивает, чтобы выбраться из дурно пахнущей ловушки. В результате собаке удается немного приподняться, мальчик хватает ее за ошейник и вытаскивает наружу.