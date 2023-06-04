04 июня 2023, 21:29
Спасавшая козу на Урале женщина провалилась в болото с битумом
Спасатели Челябинской области вытащили из болота с битумом увязшую там женщину
Жительница Троицка Челябинской области едва не погибла в болоте с битумом. Она попыталась вытащить из него отпущенную на выпас козу, но в итоге застряла сама. Вызволять ее пришлось сотрудникам областной Поисково-спасательной службы.
Днем 4 июня местная жительница отпустила козу на выпас. Животное забрело на территорию пустыря и угодило в болото с битумом. Хозяйка решила спасти животинку, но не рассчитала силы и провалилась в черную жижу.
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Отсутствие женщины заметил ее муж. Он отправился на поиски супруги, а когда нашел ее, она уже почти утонула.
«На момент прибытия спасателей Троицкого отряда областной ПСС женщина погрузилась в битум по горло и едва могла дышать!» — сообщили в пресс-службе ведомства.
Вытаскивали пострадавшую при помощи подручных средств — в ход пошли веревки и доски. Женщину вытащили и передали медикам. Не забыли и про козу — бедное животное тоже достали из болота, но шансов выжить у нее немного.
Необычный способ спасения животных разработали в Великобритании. Застрявшего в болоте пса вызволили при помощи квадрокоптера и сосиски. Лакомство для четвероногого привязали к дрону и отправили на место происшествия. Песель не сдержал животных инстинктов и последовал за угощением, которое и вывело его на свободу.
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