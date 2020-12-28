Спасательный буй сработал на затонувшем в Баренцевом море траулере «Онега»

Спасательные службы получили информацию о затоплении судна «Онега» в Баренцевом море благодаря срабатыванию специального буя, сообщили следователи. По предварительной информации, 17 из 19 человек погибли.

«По предварительным данным, на затонувшем судне сработал спасательный буй, о чем незамедлительно поступила информация в спасательную службу», — говорится в сообщении СУ на транспорте Следственного комитета.

Сейчас идут поиски моряков. Пока известно о двух спасенных из 19. На месте также работают следователи. На поиски отправился экипаж судна «Войково». Также дополнительно к месту направлены еще три судна. Рассматриваются все версии случившегося.

О происшествии стало известно утром 28 декабря. Судно затонуло в Баренцевом море, у берегов Новой Земли. В результате опрокидывания в холодной воде оказались все моряки. Предварительно, причиной затопления могло стать обледенение судна. Порт приписки судна — Мурманск, оно ходило под флагом России. Последний раз траулер «Онега» заходил в Мурманск 11 декабря, передает РИА «Новости».