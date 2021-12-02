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    02 декабря 2021, 12:04

    Спасательные работы на шахте «Листвяжная» возобновились

    Михаил Закурдаев

    В шахте «Листвяжная» продолжили искать тела погибших там людей. Было проведено несколько операций для безопасности работ, передал «Интерфакс».

    Спасательные работы на шахте «Листвяжная» возобновились

    Горноспасатели продолжили работы в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погибли несколько человек при задымлении, которое произошло, вероятно, из-за взрыва метано-воздушной смеси. Продолжена работа по поиску и поднятию на поверхность тел погибших.

    Чтобы обеспечить безопасность работ, спасатели откачали воду из водосборника, пробурили скважины и подали в отработанное пространство азот.

    Следствие по делу предъявило тем временем обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также о халатности.

    Правительство региона выделило по миллиону рублей каждой семье погибших, по 400 тысяч — пострадавшим в тяжелом состоянии и по 200 тысяч — в состоянии легкой и средней тяжести.