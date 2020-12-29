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    29 декабря 2020, 08:25

    Спасательные круги нашли в районе поиска затонувшего траулера «Онега»

    Анастасия Калинина

    В Баренцевом море продолжаются поиски экипажа затонувшего траулера «Онега». Сегодня стало известно о трех найденных спасательных кругах. Однако людей в них не было.
    Спасательные круги нашли в районе поиска затонувшего траулера «Онега»

    Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб. В ходе поисковых работ специалисты обследовали 750 квадратных километров акватории.

    «Обнаружены три спасательных круга, людей нет», — сказал он.

    Кроме того, по данным РИА «Новости», рано утром во вторник из Красноярска вылетел самолет Ан-74, чтобы помочь в поисках. На борту воздушного судна находится группа спасателей. Всего к поисковыми работам в зоне затопления привлечены 200 человек и девять единиц техники.

    Судно «Онега» затонуло утром в понедельник, 28 декабря. На нем находились 19 человек. Пока спастись удалось только двоим. По предварительной информации, судно могло потерять устойчивость и опрокинуться во время поднятия трала в связи с плохой погодой.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким пропавших моряков с рыболовецкого судна «Онега». Глава государства попросил передать слова поддержки пострадавшим.