Спасательные круги нашли в районе поиска затонувшего траулера «Онега»

Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб. В ходе поисковых работ специалисты обследовали 750 квадратных километров акватории.

«Обнаружены три спасательных круга, людей нет», — сказал он.

Кроме того, по данным РИА «Новости», рано утром во вторник из Красноярска вылетел самолет Ан-74, чтобы помочь в поисках. На борту воздушного судна находится группа спасателей. Всего к поисковыми работам в зоне затопления привлечены 200 человек и девять единиц техники.

Судно «Онега» затонуло утром в понедельник, 28 декабря. На нем находились 19 человек. Пока спастись удалось только двоим. По предварительной информации, судно могло потерять устойчивость и опрокинуться во время поднятия трала в связи с плохой погодой.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким пропавших моряков с рыболовецкого судна «Онега». Глава государства попросил передать слова поддержки пострадавшим.