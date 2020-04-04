Спасателям пришлось погоняться за совой в московском подъезде. Видео

Сова заблудилась среди жилых домов в Москве и залетела в подъезд. Жители вызвали спасателей, которые освободили хищную птицу. Теперь о совушке будут заботиться специалисты.

Хищница 3 апреля залетела в подъезд дома в Новоспасском переулке. Жильцы обеспокоились состоянием птицы и вызвали спасателей добровольческого отряда «Спасрезерв».

«Спасатели увидели красавицу-птицу, сидящую на решетке, перекрывающей проход на чердак», — рассказали в пресс-службе отряда.

Сову поймали с помощью петли для ловли животных и сачка. Ее передали в департамент природопользования и охраны окружающей среды. О дальнейшей судьбе хищницы позаботятся теперь специалисты.

Это уже не первое животное, которое в столице поймал «Спасрезерв». В конце марта от хозяев сбежал сервал. Дикий кот ходил по парапету на уровне пятого этажа, а затем оказался на балконе соседей, которые хранили там еду. Хозяева зверя предположили, что он выбрался через открытое окно. В итоге сервала поймали спасатели и вернули в квартиру.