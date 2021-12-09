Спасателям осталось найти тело одного погибшего на шахте «Листвяжная»

Местоположение тела последнего погибшего шахтера на «Листвяжной» в Кузбассе остается неизвестным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Горноспасатели ВГСЧ МЧС России проводят повторное обследование горных выработок шахты „Листвяжная“. Неизвестным остается местонахождение одного погибшего шахтера», — сказано в сообщении.

Горноспасатели проводят обследование подтопленных горных выработок с использование гидрокостюмов. Также они продолжают откачивать воду, мониторить и анализировать газовую обстановку в шахте.

В ведомстве уточнили, что работы ведутся круглые сутки, в них участвуют три отделения ВГСЧ МЧС России.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября. Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести. За оставшимися людьми отправились горноспасатели. Однако они не смогли помочь всем. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. Позже выяснилось, что на шахте произошел взрыв метана.

Всего пострадали более 100 человек. По последним данным, в больницах сейчас остаются два человека: один находится в состоянии средней степени тяжести, другой — легкой степени.