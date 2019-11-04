  • Спасатели вытащили застрявшего в фонарном столбе котенка. Фото

    04 ноября 2019, 12:26

    Борис Ломакин

    Вечером 3 ноября добровольцы из «СпасРезерва» вытащили застрявшего в фонарном столбе котенка. Животное упало в отверстие пилона, расположенного на уровне земли, однако дно столба уходило вглубь еще на два метра.

    О подозрительном мяукании в столбе электросети сообщил житель юго-востока Москвы. На место выехал наряд добровольцев, которые обнаружили на дне «колодца» столба котенка. Спасателям пришлось почти вслепую вытаскивать животное с помощью удавки — лишь свет от камеры дал более менее четкую картину происходящего.

    Спасатели вытащили застрявшего в фонарном столбе котенка. Фото | Изображение 1

    Добровольцы несколько раз пытались зацепить котенка арканом, но дважды он срывался. На третий раз спасатели смогли подцепить животное и поднять его. Затащить его в крошечное отверстие (на фотографии — справа, откуда лезет аркан)тоже было проблемой, однако обошлось без происшествий.

    Спасатели вытащили застрявшего в фонарном столбе котенка. Фото | Изображение 2

    Котенок не получил повреждений, фонд «Рэй» взял на себя расходы по осмотру спасенного. Теперь добровольцы ищут дом для котенка. Связаться по этому поводу можно через директ в Instаgrаm.