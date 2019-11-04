Спасатели вытащили застрявшего в фонарном столбе котенка. Фото

Вечером 3 ноября добровольцы из «СпасРезерва» вытащили застрявшего в фонарном столбе котенка. Животное упало в отверстие пилона, расположенного на уровне земли, однако дно столба уходило вглубь еще на два метра.

О подозрительном мяукании в столбе электросети сообщил житель юго-востока Москвы. На место выехал наряд добровольцев, которые обнаружили на дне «колодца» столба котенка. Спасателям пришлось почти вслепую вытаскивать животное с помощью удавки — лишь свет от камеры дал более менее четкую картину происходящего.

Добровольцы несколько раз пытались зацепить котенка арканом, но дважды он срывался. На третий раз спасатели смогли подцепить животное и поднять его. Затащить его в крошечное отверстие (на фотографии — справа, откуда лезет аркан)тоже было проблемой, однако обошлось без происшествий.

Котенок не получил повреждений, фонд «Рэй» взял на себя расходы по осмотру спасенного. Теперь добровольцы ищут дом для котенка. Связаться по этому поводу можно через директ в Instаgrаm.