Общество 04 апреля 2024, 05:13 Спасатели вытащили собаку из ледяной ловушки в Петропавловске-Камчатском Сотрудники МЧС сняли собаку с дрейфующей льдины в Петропавловске-Камчатском

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В Петропавловске-Камчатском спасатели развернули целую операцию по спасению собаки, которая оказалась на дрейфующей льдине. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

ЧП произошло вечером 3 апреля. Как рассказали очевидцы, стая собак отдыхала на льду на пирсе бухты Бабья. В какой-то момент льдина откололась. Многие собаки успели выпрыгнуть на сушу, но одна осталась на месте. В итоге животное оказалось в ловушке, лед поплыл по течению.

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Люди обратились за помощью к спасателям, на место прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС. К тому времени льдина отплыла от берега примерно на 10 метров.

Чтобы достать собаку, специалисты решили использовать специальную беседку, в которой спускаются и поднимаются водолазы. Она находилась в одном из катеров.

Ранее собака спасла жизнь шестилетнего мальчика, пропавшего в Приморье. Животное всю ночь согревало ребенка своим телом.