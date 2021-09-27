Спасатели выманят из взорвавшегося дома в Ногинске еще трех кошек

В результате взрыва, прогремевшего в Ногинске 8 сентября, в девятиэтажном жилом доме оказались заблокированы домашние питомцы. Большинство из них хозяева сумели вывести самостоятельно. К отлову и спасения оставшихся были привлечены волонтеры.

Об этом «360» рассказал начальник Ногинского территориального управления «Мособлпожспас», заслуженный спасатель России Игорь Томчук.

«Всего на сегодняшний день спасено пять домашних животных. Это две кошки, котенок, собака и попугай в клетке. По состоянию на вечер 26 сентября, в доме предположительно осталось еще три кошки», — сообщил Томчук.

Он пояснил, что строители предупредили о серьезном риске обрушения при проведении сложных спасательных операция с привлечением спецтехники. Их проведению помешают сильный ветер и намокание объекта.

«Поэтому руководитель подрядной организации занимается вызволением кошек из „бетонного“ плена лично сам. 27 сентября будет предпринята очередная попытка по спасению кота, история которого была распространена в социальных сетях», — уточнил Игорь Томчук.

Он добавил, что ситуация держится на контроле 24 часа в сутки. Все работы из-за и опасности в оперативном режиме корректируются со строительным подрядчиком.

Накануне «360» опубликовал кадры спасения кота, который после взрыва в доме две с половиной недели ждал возвращения хозяев. Его поймали с помощью котоловушки с кормом.