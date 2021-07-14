Спасатели второй день ищут подростков, которые отправились в поход на сочинскую гору

Сотрудники МЧС со вчерашнего вечера ищут двух 16-летних подростков. Они отправились в поход на гору Сахарная в Сочи и не вернулись. Информация об этом появилась на сайте Sochinews.

Мама одного подростка позвонила вчера вечером в МЧС. Он рассказала, что утром 13 июля сын вместе с другом пошел в однодневный поход на гору Сахарная в районе села Пластунка. Они позвонили днем и сказали, что стоят на вершине на высоте 1,5 тысячи метров и сейчас начнут спускаться. Друзья также заверили, что у них все хорошо. Больше они не звонили, а телефоны их до сих пор недоступны.

Когда подростки пошли в лес, они надели темные брюки и футболки. Один из них взял с собой красную ветровку. У них не было палаток или спальных мешков с собой, так как мальчики планировали вернуться домой в тот же день.

Подростков ищут, но это пока не дало особых результатов. Старший группы Южного РПСО Максим Дзагания сообщил, что сотрудники обнаружили две пары свежих следов от обуви, направленных вниз по склону. В поисковой операции приняли участие 19 человек и три машины.

Накануне в Тюменской области нашли пропавшего подростка. Ему пришлось неделю прожить в лесу.