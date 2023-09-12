Общество 12 сентября 2023, 15:40 Спасатели встретили пассажиров аварийно севшего в поле самолета на вокзале Врио главы Омской области Хоценко сообщил о прибытии пассажиров Airbus в город Telegram-канал врио главы Омской области Виталиz Хоценко

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Пассажиров рейса Сочи — Омск, который совершил экстренную посадку в поле Новосибирской области, встретили на вокзале сотрудники МЧС. Для людей собрали бригаду психологов, сообщил врио главы Омской области Виталий Хоценко в Telegram-канале.

«Всех иногородних жителей обеспечим ночлегом и питанием, а также предоставим транспорт до дома», — указал Хоценко.

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Врио главы области поблагодарил спасателей МЧС России, медиков и сотрудников служб, оказавших содействие в оказании помощи пассажирам самолета «Уральских авиалиний».

Хоценко также выразил личную благодарность губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и его команде.

Ранее в пресс-службе «Уральских авиалиний» опубликовали благодарственное обращение к экипажу Airbus за профессионализм и самообладание. В компании отдельно отметили способность бортпроводников соблюдать спокойствие в критической ситуации и ликвидировать панику среди пассажиров.

Пассажиры аварийно севшего рейса в беседе с «360» указали, что члены экипажа помогли каждому.