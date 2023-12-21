Общество 21 декабря 2023, 17:33 Спасатели усилили контроль за водоемами в Москве из-за оттепели Бирюков: московские спасатели усилили контроль на водоемах из-за оттепели Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

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Московские спасатели усилили меры безопасности на водоемах города в связи с оттепелью. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде», — подчеркнул заммэра Москвы Петр Бирюков.

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В ведомстве добавили, что специалисты постоянно замеряют толщину льда. В настоящий момент на Москве-реке она составляет от семи до 15 сантиметров, в заливах и поймах — от 10 до 16, на внутренних водоемах — 15-22, на прудах в Новой Москве — 14-15 сантиметров.

Обеспечивать безопасности направили силы 25 спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы, где работают свыше 500 специалистов. Под их особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли.

В зимнее время спасатели будут патрулировать водоемы на 20 судах на воздушной подушке, которые смогут двигаться по воде и льду со скоростью 50-80 километров в час.

«Призываем москвичей быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды», — добавил Бирюков.

На минувших выходных спасатели провели профилактические рейды на водоемах Подмосковья.