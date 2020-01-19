Спасатели свернули крещенские купания на Южном Урале из-за просевшего льда

Те, кто пришли на водохранилище в Челябинске рассказали, что вода по щиколотку. Спасатели запретили наступать на лед.

Ранее жителей Южного Урала предупреждали, что подобное может произойти. Губернатор Алексей Текслер обратился к ответственным службам уделить максимальное внимание безопасности людей, написал портал Ura.news. В регионе оборудовано более сотни купелей, шесть из них — в Челябинске. Техническое состояние всех объектов было заранее проверено. Возле каждой из купелей дежурят не только сотрудники МЧС, но и врачи скорой помощи, полицейские, казаки и дружинники.

Средняя температура января в Челябинской области обычно составляет -14 градусов по Цельсию, но перед Крещением в 2020 году столбик термометра во многих населенных пунктах Южного Урала показывает ноль градусов. Синоптики не исключают осадки в виде дождя.