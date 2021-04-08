Спасатели сняли с дрейфующей льдины женщину на Москве-реке

Жительница столицы оказалась в три часа ночи 8 апреля на дрейфующей по Москве-реке льдине. Когда спасатели ее вытащили, она не смогла объяснить, как там оказалась.

«В три часа ночи 8 апреля на поисково-спасательную станцию „Ленинские горы“ Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступил сигнал с информацией о человеке на дрейфующей льдине посреди Москвы-реки», — сообщили в социальных сетях департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Спасатели обнаружили женщину в 30 метрах от берега, она сидела на льдине. Москвичку 1995 года рождения подняли на борт катера, довезли до ближайшего причала и передали медикам. Ее госпитализировали с признаками переохлаждения. Девушка так и не смогла объяснить спасателям, почему в три часа ночи оказалась на льдине.

В конце марта спасатели Зеленограда сняли с отколовшейся льдины на Москве-реке двух велосипедистов.

В конце марта синоптики предупредили жителей столицы и Подмосковья, что на Москве-реке тронулся лед раньше срока. Синоптики предположили, что это произошло из-за промышленных предприятий.