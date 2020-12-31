Спасатели решили возобновить поиск тел моряков с затонувшей «Онеги»

В ведомстве уточнили, что 30 декабря в 15:00 активная фаза поиска тел была прекращена в связи с «отсутствием разумной надежды» найти членов экипажа живыми.

«В 21:00 по московскому времени 30 декабря получено решение оперштаба руководства Федерального агентства по рыболовству о продолжении поисковых действий в районе гибели судна с целью установления точного места „Онеги“ и продолжения поиска тел», — сообщил представитель пресс-службы.

Судьба 17 членов экипажа остается все еще неизвестной. Также не установлены причины крушения. По одной версии, к затоплению мог привести крен, который произошел, когда рыбаки вытаскивали рыболовный трал. По другой — судно затонуло из-за обледенения. Власти Заполярья пообещали помочь семьям погибших моряков и выплатить им по миллиону.

Судно «Онега» затонуло в Баренцевом море утром 28 декабря. На борту находились 19 человек. Выжить смогли только двое: второй помощник капитана Владислав Буторин из Мурманска и матрос Руслан Катюхин из Ростовской области.