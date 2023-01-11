Общество 11 января 2023, 17:35 Спасатели рекомендовали водителям не ездить на дальние расстояния в мороз

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В МЧС России выпустили рекомендацию, согласно которой водителям, по возможности, советуют воздержаться от дальних поездок при сильных минусовых температурах. Об этом сообщило URA.ru.

Если поездку отложить нельзя, то спасатели советуют быть осторожнее на дорогах. А также, как отметили «Дни.ру», соблюдать дистанцию между автомобилями и при необходимости пользоваться мобильными пунктами обогрева, которые установили на трассах.

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Ранее сообщалось, что они представляют собой утепленные палатки, где можно отдохнуть, выпить чай и зарядить мобильные телефоны.

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