Спасатели рассказали о правилах безопасного селфи

Важно заботиться о личной безопасности и не рисковать жизнью ради красивой картинки. Для этого нужно придерживаться простых правил при создании селфи.

«Убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии от движущегося транспорта, хищников, проводов под напряжением», — рассказали РИА «Новости» представители пресс-службы МЧС по Новосибирской области.

Также не стоит брать в руки опасные предметы: что-то острое или горящее, оружие, работающие электроприборы, строительные инструменты. Важно не забыть о сохранении равновесия. При создании снимков на большой высоте это особенно актуально, потому что можно легко оступиться и упасть.

Любители селфи также часто делают фото на большой скорости, одновременно управляя автомобилем и орудуя смартфоном. Это приводит к трагедиям на дорогах, в которых страдают не только сами фотографы, но и другие водители.

На днях молодая пара сорвалась с большой высоты и упала в воду на Новосибирской ГЭС при попытке сделать селфи. Девушку удалось найти, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчину все еще ищут спасатели.