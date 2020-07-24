Спасатели рассказали, как уберечься от молнии

Во время грозы не стоит разговаривать по телефону, приближаться к водосточным трубам и прятаться от непогоды под деревьями. Соблюдение нехитрых правил поможет избежать удара молнии.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС, если гроза застала вне дома, то прятаться от ливня под высокими деревьями категорически нельзя. Сосны, дубы и тополя особенно опасны. В лесу лучше всего укрыться на на низкорослом участке. В водоем лезть не стоит. Нужно вообще отойти подальше от берега и найти низину.

В городе во время грозы нельзя разговаривать по телефону, так как молния часто попадает в провода. Находясь в квартире, надо отключить электроприборы и держаться подальше от окон, электропроводки и антенн. На улице не надо приближаться к водостокам, а если человек едет на велосипеде или мотоцикле, то ему следует положить транспорт на землю и отойти подальше.

В сельской местности нельзя топить печь: из трубы выходят горячие газы, которые имеют низкое сопротивление.

В начале июля молния попала в 16-летнего вратаря ПФЛ Ивана Заборовского из Подмосковья. Тот день он помнит плохо. В себя спортсмен пришел уже в больнице. Молния оставила ему шрамы по всему телу и повредила легкие. У Заборовского лопнула барабанная перепонка в одном ухе. Сейчас парень чувствует себя хорошо.