Спасатели рассказали, как уберечься от молнии
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС, если гроза застала вне дома, то прятаться от ливня под высокими деревьями категорически нельзя. Сосны, дубы и тополя особенно опасны. В лесу лучше всего укрыться на на низкорослом участке. В водоем лезть не стоит. Нужно вообще отойти подальше от берега и найти низину.
В городе во время грозы нельзя разговаривать по телефону, так как молния часто попадает в провода. Находясь в квартире, надо отключить электроприборы и держаться подальше от окон, электропроводки и антенн. На улице не надо приближаться к водостокам, а если человек едет на велосипеде или мотоцикле, то ему следует положить транспорт на землю и отойти подальше.
В сельской местности нельзя топить печь: из трубы выходят горячие газы, которые имеют низкое сопротивление.
В начале июля молния попала в 16-летнего вратаря ПФЛ Ивана Заборовского из Подмосковья. Тот день он помнит плохо. В себя спортсмен пришел уже в больнице. Молния оставила ему шрамы по всему телу и повредила легкие. У Заборовского лопнула барабанная перепонка в одном ухе. Сейчас парень чувствует себя хорошо.