Общество 19 августа 2023, 01:08 Спасатели пригнали автовышку для спасения российского кота Застрявшего в окне кота в Йошкар-Оле затолкнули в квартиру с помощью автовышки

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В Йошкар-Оле кот застрял в приоткрытом на проветривание окне, самостоятельно выбраться из «ловушки» он так и не смог. На помощь ему подоспели местные жители. Кадры с операции по спасению питомца появились в паблике «Новости Йошкар-Ола. Городской Портал» в социальной сети «ВКонтакте».

Животное застряло в оконной раме в квартире на четвертом этаже дома № 25 на улице Зарубина. Кота должна была уберечь москита сетка, но она выпала. В таком положении питомец находился около часа.

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«Неравнодушные жители с помощью автовышки смогли затолкнуть кота обратно в квартиру, тем самым спасли ему жизнь», — уточнили в публикации.

В комментариях пользователи поинтересовались, в курсе ли хозяева кота и квартиры, что произошло.

В Санкт-Петербурге 16 августа вспыхнул пожар в приюте для бездомных собак. Спасатели смогли вытащить из огня 30 животных. А в июне сотрудники МЧС успели вынести из горящей квартиры в Москве двух котов и хомяка.