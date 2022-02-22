Спасатели предупредили об опасности из-за резкой смены температур в ХМАО

Несчастные случаи могут участиться из-за оттепели днем и резкого похолодания ночью в ХМАО. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО.

В такую погоду чаще падают глыбы льда с крыш зданий, а под рыхлым снегом на земле может скрываться наледь. Спасатели рассказали, что не стоит останавливаться, если вы шли по тротуару и услышали где-то сверху шум.

«Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», — рассказали в ведомстве.