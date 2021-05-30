Спасатели предупредили о критическом повышении уровня воды в реке в Тулуне

Вода в реке Ия в Тулуне может достичь критической отметки в 730 сантиметров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

По данным ведомства, 31 мая на Ие, в районе Тулуна, ожидается повышение уровня воды до отметок 690-730 сантиметров. Спасатели не исключили подтопления заниженных участков поймы, сообщил ТАСС.

За минувшие сутки в Иркутской области прошли сильные дожди. Максимальное количество осадков выпало в Тулунском и Нижнеудинском районах. Из-за этого произошел подъем уровня воды в большинстве рек. Оказались подтоплены 10 участков в селе Бирюса и 11 участков в поселке Шиткино Тайшетского района. В МЧС подчеркнули, что подтопленных жилых домов нет.

На фоне угрозы повышения уровня рек ГУ МЧС и также пожарно-спасательные гарнизоны переведены в режим повышенной готовности. В населенные пункты, наиболее подверженные угрозе подтопления, были направлены аэромобильные группировки спасателей с плавсредствами.

Так, 11 специалистов с гидрокостюмами и спасательными жилетами были доставлены бортом Ми-8 в поселок Аршан, 46 спасателей на автомобилях прибыли в Тулун.

Мониторинг паводковой ситуации проводится с помощью беспилотников. Помимо этого, за ситуацией в верховьях Ии, Уды и Бирюсы следят с вертолета МЧС РФ.