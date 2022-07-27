Спасатели потушили более 280 природных пожаров в ЯНАО

В пресс-службе «Ямалспаса» рассказали, что с начала лета на Ямале спасатели потушили более 280 природных пожаров, площадь распространения которых достигла более семи тысяч гектаров. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Самая частая причина, по которой возникают лесные пожары, — это сухие грозы. В июне и июле среднесуточная температура воздуха на Ямале превышала климатическую норму более чем на 10 градусов.

«У нас достаточно сил и средств, чтобы ликвидировать пожары и проводить поисково-спасательные работы в природной среде. На наиболее крупные пожары группировку усиливали спасателями из других муниципальных образований округа», — рассказал начальник ГКУ «Ямалспас» Алексей Глушков.

Спасателям удалось не допустить перехода пожаров на жилые и промышленные объекты. В настоящий момент действующих возгораний в регионе не зарегистрировано.