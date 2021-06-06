Спасатели показали, как искали мальчика, пропавшего в тайге на Урале

Сотрудники МЧС показали, как проходили поиски девятилетнего мальчика, который потерялся в североуральском лесу. Школьника искали два дня.

«В поисках были задействованы силы и средства МЧС России, Службы спасения Свердловской области, полиции, Росгвардии и волонтерских организаций. Всего — 195 человек и 42 единицы спецтехники, в том числе — два вертолета, а также беспилотные летательные аппараты», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В субботу сотрудники МЧС получили сообщение о пропаже мальчика. Он был в составе незарегистрированной туристической группы, состоявшей из 15 человек. Они поднимались на Уральский хребет в районе туристической базы «Крив». Во время спуска ребенок отпросился спуститься самостоятельно. Отец отпустил его, так как у самого заболела нога и быстро ходить он не мог. Однако через время ребенка на стоянке не обнаружили, на базе его тоже не было. Сначала ребенка искали своими силами.

На место происшествия прилетел самолет Ми-8 со спасателями. Они прибыли на горный хребет и пешком искали школьника. Самые яркие кадры спасательной операции опубликовала пресс-служба ведомства. На виде можно увидеть, как сотрудники усердно прочесывали леса, оценивали обстановку с воздуха. За день было обследовано с воздуха 942 квадратных километра.

Поиски продолжились и ночью. Ими занялись дроны с тепловизором от Уральского поисково-спасательного отряда, Росгвардии и добровольцев. Рано утром в воскресенье спасатели снова пошли пешком искать мальчика.

Источник фото: пресс-служба МЧС по региону

В результате одна из групп обнаружила ребенка на расстоянии около пяти километров от базового лагеря спасательной операции. На видео можно заметить, как радовался спасатель, который поднимал мальчика в вертолет. На тот момент состояние ребенка было удовлетворительным.

Первым делом мальчика отвезли к врачам, те ничего серьезного не обнаружили. Уже потом ребенка передали отцу.