Общество 24 марта 2024, 13:51 Спасатели почтили память жертв теракта в Crocus City Hall минутой молчания МЧС России выразило соболезнования семьям погибших в теракте в Crocus City Hall

Читать 360tv в

Сотрудники МЧС из разных городов России почтили память жертв теракта в Красногорске минутой молчания. Спасатели возложили цветы к стихийным мемориалам, соответствующее видео опубликовала пресс-служба министерства.

«Мы, сотрудники МЧС России, приносим искренние соболезнования всем, кто пострадал от акта бессмысленной и чудовищной агрессии в Московской области», — говорится в публикации.

Реклама

В пресс-службе МЧС добавили, что спасатели продолжают разбирать завалы на месте теракта. За психологической помощью специалистов можно обратиться на горячую линию.

«Сил и мужества нам всем!» — пожелал глава МЧС России Александр Куренков.

В день общенационального траура, 24 марта, по всей России проходят акции памяти по жертвам теракта в Crocus City Hall. Жители Чукотки сегодня возложили цветы, зажгли свечи, принесли цветы и детские игрушки.