Спасатели отбили у ворон запутавшуюся сову в Москве. Видео

Жители одного из столичных домов увидели на крыше сову, которую атаковали вороны. На помощь хищнице прибыли спасатели-добровольцы отряда «СпасРезерв». Они освободили сову, запутавшуюся в проводах. Теперь ее передадут в департамент природопользования.

О застрявшей сове спасателям сообщили жильцы дома №20 в Фурманном переулке. На место прибыли специалисты «СпасРезерва», которые поднялись на крышу вместе с электриком местной управляющей компании. Оказалось, что хищная птица запуталась поводком в антенных проводах и не могла улететь.

Сначала электрик проверил оборудование и подтвердил, что опасности пострадать от удара электрическим током нет. После этого спасатели принялись аккуратно освобождать сову. Хищница не испугалась людей и явно была домашней. Ее благополучно выпутали из проводов и теперь планируют отдать сотрудникам департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Это не первый случай, когда спасатели «СпасРезерва» помогают животным. В начале апреля они ловили сову в подъезде одного из жилых домов в Москве. Тогда хищницу тоже поймали и передали специалистам.