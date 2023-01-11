Общество 11 января 2023, 15:11 Спасатели организовали в нескольких регионах России пункты обогрева из-за сильных морозов

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МЧС России перешла в режим повышенной готовности и установила на трассах в трех регионах полевые кухни и пункты обогрева. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Мобильные пункты появились на автомагистралях во Владимирской, Тульской и Костромской областях. Они представляют собой утепленные палатки с генераторами. Внутри можно согреться, зарядить электронные устройства и выпить горячий чай.

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Также на каждой мобильной точке есть аптечка и все необходимое для оказания первой помощи. Все пункты работают круглосуточно.

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