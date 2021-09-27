Спасатели объяснили, как вызволят кота из поврежденного взрывом дома в Ногинске

Спасатели намерены спасти еще одного кота, который остался в пережившем взрыв доме в Ногинске. Для этого они задействуют 50-метровую лестницу. Животное находится на шестом этаже.

«Этой миссией занимается команда из Ногинского пожарно-спасательного гарнизона, будут осуществлять ее спасатели Центроспаса с использованием нашей лесенки, для того чтобы спасти эту кошку с шестого этажа. С соблюдением всех правил безопасности будет проводиться попытка», — рассказал начальник Ногинского территориального управления «Мособлпожспас», заслуженный спасатель России Игорь Томчук.

Ранее утром 27 сентября из аварийного дома достали еще одну кошку. Это удалось сделать благодаря установленной на втором этаже котоловушке. Животное передали старшей по дому Ольге Ганжаре.

«К сожалению, домашние животные при виде человека не бросаются к нам в объятия, а наоборот, пытаются спрятаться еще лучше. Поэтому для их поимки используем специальные устройства для отлова», — сообщил руководитель подрядной организации ООО «СтройМонтаж СП» Руслан Бородин.

Изначально при эвакуации жильцы смогли самостоятельно вынести большую часть своих домашних любимцев. Кроме того, позже удалось спасти шесть домашних животных: три кошки, котенок, собака и попугай в клетке.

Сотрудники подрядной организации Фонда капитального ремонта Московской области продолжают разбор завалов и укрепляют здание.

Взрыв газа в доме Ногинска произошел 8 сентября. Погибли семь человек, 13 получили травмы. 17 квартир оказались полностью разрушены.