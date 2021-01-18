Спасатели объяснили, как безопасно окунаться на Крещение

Во время окунания в прорубь на Крещение необходимо помнить о правилах безопасности. С собой стоит взять нескользкую обувь, а перед самим погружением в ледяную воду необходимо сделать разминку. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

«Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби», — привело сообщение пресс-службы РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что дорожка к проруби может быть скользкой, поэтому идти по ней нужно медленно и внимательно. Во время захода в воду стоит сразу погрузиться на нужную глубину, но не начинать плавать. Находиться в проруби стоит не дольше минуты, чтобы не получить переохлаждения. Кроме того, во время погружения лучше не мочить голову.

«Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода», — пояснили в главке.

После окунания необходимо растереться полотенцем, а затем надеть сухую одежду. Всего в Подмосковье для крещенских купаний подготовили 220 мест. Все точки оборудовали освещением, раздевалками и местами, где можно погреться. Также 19 января будут дежурить спасатели и медики.