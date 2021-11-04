Спасатели нашли второй самописец разбившегося под Иркутском самолета Ан-12

В четверг спасатели обнаружили параметрический самописец самолета Ан-12. Воздушное судно разбилось в среду в Иркутской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Найдено два самописца — речевой и параметрический. Речевой изъят. Параметрический находится в хвостовой части самолета, подлежит изъятию», — сказал он.

В пресс-службе уточнили, что сейчас на месте работают сотрудники СК РФ. Источник «Интерфакса» сообщил, что один самописец уже изучили. Судя по показаниям, причиной крушения стало обледенение руля высоты и элементов механизации. Повреждения вызвал ледяной дождь. Также выяснилось, что самолет упал с высоты 200 метров после доклада экипажа о заходе на второй круг. Роль в крушении также сыграли перегруз и неверная центровка груза самолета.

Ан-12 упал около села Пивовариха Иркутской области в среду днем. После крушения он загорелся. Принадлежавший авиакомпании «Гродно» самолет перевозил продукты на Чукотку. Все, кто были на борту, погибли.