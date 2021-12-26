Спасатели намопнили о самых опасных новогодних развлечениях

Россияне вовсю готовятся к Новому году и к последующим выходным. Один из главных атрибутов праздника — это украшения. И здесь стоит помнить, что елочные гирлянды, неисправные световые приборы, а также оставленные без присмотра зажженные декоративные свечи могут стать причиной пожара.

В Москве более 70% от общего количества пожаров происходит в жилом секторе, рассказал заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Андрей Иванов.

Как отметило РИА «Новости», большая часть из этих возгораний, по его словам, случается по вине людей. Другими словами, основная причина — неосторожное обращение с огнем.

«А в период новогодних праздников причиной пожара могут стать оставленные без присмотра зажженные декоративные свечи, елочные гирлянды, неисправные световые приборы», — рассказал Иванов.

Он также добавил, что высокую пожароопасность имеет и активно используемая в эти дни пиротехника.

Перегрузку электросетей из-за оставленных без наблюдения обогревательных приборов Иванов назвал одной из наиболее опасных ситуаций. Он посоветовал россиянам обзавестись огнетушителем, а также не забывать про дымовые датчики.

В квартире не стоит жечь пиротехнику, и с осторожностью использовать домашние бенгальские свечи. Выходя на улицу для запуска фейерверков и петард, не стоит заходить на городские водоемы. Даже при устоявшихся минусовых температурах, как предупредил Иванов, лед может быть очень слабым в некоторых местах.

К Новому году можно готовиться основательно, заказывая подарки, вылизывая дом и наготавливая массу блюд, но упустить самое главное — развлечения. Вечеринки с большим количеством алкоголя уже давно не в моде, а значит, надо продумать веселые развлечения для гостей, которые соберутся за праздничным столом. Особенно если семья большая, с детьми и стариками. Эксперты индустрии развлечений в беседе «360» дали советы, которые помогут россиянам весело встретить Новый год.