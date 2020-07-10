Спасатели начали разбор завалов во взорвавшейся кировской трехэтажке. Видео
В пресс-службе регионального ведомства «360» подтвердили гибель одного человека в результате утреннего ЧП в поселке городского типа Кикнур.
«Проводится разбор завалов. Один человек погиб. На 09:00 запланировано проведение комиссии по чрезвычайным ситуациям. В случае необходимости будет развернут пункт временного размещения», — добавили в МЧС.
К ликвидации последствий взрыва привлекли 24 человек и 10 единиц техники.
Данных о том, могут ли быть под завалами еще пострадавшие, нет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на кировских спасателей.
Проверкой случившегося занялись в областном СК. Проводит ее и региональная прокуратура. В надзорном ведомстве выяснят, как исполнялось законодательство в области содержания внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирном доме.
Взрыв газа в трехэтажном жилом здании раздался утром 10 июля. Дом частично обрушился.