facebook_pixel
    22 февраля 2022, 11:45

    Спасатели на Камчатке сыграли в хоккей в валенках вместо коньков

    Оксана Лавнюженко

    Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России для игры в хоккей решили вместо традиционных коньков надеть валенки. Об этом сообщил ОТР.

    Впервые такой вид игры был придуман 14 лет назад в Ижевске. Из обычной забавы она переросла в серьезный вид спорта. Победители соревнований получили переходящий кубок.

    В регионе соревнования проводится третий год подряд. Хоккей на коньках помогает формировать командный дух и спортивную закалку, которая необходима спасателям.