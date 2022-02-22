Спасатели на Камчатке сыграли в хоккей в валенках вместо коньков

Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России для игры в хоккей решили вместо традиционных коньков надеть валенки. Об этом сообщил ОТР.

Впервые такой вид игры был придуман 14 лет назад в Ижевске. Из обычной забавы она переросла в серьезный вид спорта. Победители соревнований получили переходящий кубок.

В регионе соревнования проводится третий год подряд. Хоккей на коньках помогает формировать командный дух и спортивную закалку, которая необходима спасателям.