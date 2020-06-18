Спасатели МЧС дали советы на время купания

Заходить в воду стоит в определенное время. Лучше всего купаться утром или вечером, когда вода и воздух уже прогрелись, но жара еще не наступила. Наиболее подходящей температурой воздуха считается +20…+25 градусов, а вода должна прогреться до как минимум 15 градусов тепла.

Помимо этого важно посмотреть прогноз погоды перед купанием. Лучше перенести отдых на другое время, если метеорологи прогнозируют штормовое предупреждение. Сильный прибой — тоже веская причина перенести заплыв. Погода во время купания должна быть ясной и безветренной.

Кроме того, нельзя купаться при плохом самочувствии. Если появилась температура, озноб, гусиная кожа, спасатели рекомендуют лечиться дома.

Также желательно купаться в специально оборудованных для этого местах, где пляж и дно изучены, а на берегу дежурят спасатели. Если выбор пал все-таки на дикий пляж, следует соблюдать меры предосторожности — не нырять в незнакомых местах и не заплывать далеко.

Спасатели МЧС дали еще одно правило — во время отдыха на реке, озере или море нельзя оставлять детей без присмотра и разрешать им купаться одним. А взрослые должны отказаться от спиртного.