    18 июня 2020, 12:05

    Спасатели МЧС дали советы на время купания

    Алена Макаренко

    Спасатели МЧС России дали советы, благодаря которым можно спасти жизнь во время купания. Об этом сообщил «Царьград».
    Спасатели МЧС дали советы на время купания

    Заходить в воду стоит в определенное время. Лучше всего купаться утром или вечером, когда вода и воздух уже прогрелись, но жара еще не наступила. Наиболее подходящей температурой воздуха считается +20…+25 градусов, а вода должна прогреться до как минимум 15 градусов тепла.

    Помимо этого важно посмотреть прогноз погоды перед купанием. Лучше перенести отдых на другое время, если метеорологи прогнозируют штормовое предупреждение. Сильный прибой — тоже веская причина перенести заплыв. Погода во время купания должна быть ясной и безветренной.

    Кроме того, нельзя купаться при плохом самочувствии. Если появилась температура, озноб, гусиная кожа, спасатели рекомендуют лечиться дома.

    Также желательно купаться в специально оборудованных для этого местах, где пляж и дно изучены, а на берегу дежурят спасатели. Если выбор пал все-таки на дикий пляж, следует соблюдать меры предосторожности — не нырять в незнакомых местах и не заплывать далеко.

    Спасатели МЧС дали еще одно правило — во время отдыха на реке, озере или море нельзя оставлять детей без присмотра и разрешать им купаться одним. А взрослые должны отказаться от спиртного.