Спасатели локализовали пожар в торговом здании в Сочи

В Сочи спасатели локализовали пожар в двухэтажном торговом здании. Он вспыхнул сегодня ночью. В результате никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

На место происшествия уже прибыли сотрудники администрации. По их словам, угрозы распространения пожара на жилые дома нет, передало РИА «Новости».

«В Адлерском районе на рынке произошло возгорание. Имущество частного лица застраховано. Угрозы распространения огня на жилые постройки нет», — сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Пожар произошел в 03:13 по адресу: Адлерский район, ул. Демократическая. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пожару был присвоен ранг сложности № 2. Площадь возгорания составила 800 квадратных видео. Пламя тушили 58 человек и 19 единиц техники.

Источник фото: МЧС РФ

Очевидцы смогли заснять пожар. На кадрах видно, что огонь почти полностью уничтожил строения. Вероятно, павильоны уже нельзя будет восстановить. На месте продолжают работать спасатели. Причина пожара выясняется.