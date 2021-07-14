Спасатели изучат берег Анадырки для поиска жертв крушения Ан-26

На Камчатке в рамках поисковой операции на месте крушения самолета Ан-26 спасатели в среду обследуют прибрежную полосу реки Анадырки. Планируется проведение водолазных спусков, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Поисковые работы продолжись в Тигильском районе. В них участвуют три группы спасателей, в том числе водолазы. В среду они обследуют берег реки Анадырки.

В камчатском управлении МЧС рассказали, что за минувшие сутки в рамках поисковой операции было обследовано 14 километров прибрежной полосы. С применением дрона исследовали площадь 1,4 квадратного километра. А водолазы обследовали 0,7 километра морского дна. Работы продолжатся и в четверг, сообщили в ведомстве.

Самолет Ан-26 потерпел катастрофу на Камчатке 6 июля. Воздушное судно, принадлежащее «Камчатскому авиапредприятию», выполняло рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Никто из 28 человек не выжил.

Ранее в Москву на экспертизу отправили 270 фрагментов тел, обнаруженных на месте крушения Ан-26.