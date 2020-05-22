Спасатели из Новосибирска стригли траву маникюрными ножницами. МЧС проверит видео

Спасатели ПСЧ-57 заявили, что такой приказ они получили от начальника пожарной части. Перед пожарными поставили план на день — очистить закрепленную за ними территорию от травы. Работники поинтересовались, чем же им ее косить. На это начальник части Зайцев рассказал, что приезжала специальная комиссия и заявила: «Маникюрными ножницами». После этого комендант купил ножницы и представители пожарной части приступили к выполнению поставленной задачи.

«Территория у нас, конечно… Еще долго косить. Но ничего, потихонечку, помаленечку они покосят ее», — слышно на видео. В МЧС Новосибирска не оказалось бензокосилки, рассказал автор ролика.

После этого в пожарной части началась служебная проверка.

«В настоящий момент проводится служебная проверка по данному факту в отношении начальника отделения пожарно-спасательной части на предмет превышения служебных полномочий», — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве позже решат, какие меры стоит предпринять в соответствии с трудовым законодательством. При необходимости материалы направят в правоохранительные органы.