Спасатели из Ямальского района сдали нормативы ГТО

Спасатели подразделения «Ямалспас» сдали нормативы ГТО. На специальную базу пригласили специалистов управления физической культуры и спорта, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Участники мероприятия выполняли такие задания как челночный бег, отжимания от пола, а также прыжки в длину с места. Отмечается, что у каждого специалиста была своя возрастная группа. Проверяли себя семь спасателей. Сдачу нормативов решили совместить с федеральной программой ГТО.

«Мы переготовились — тело все „забито“. Но сегодня все по плану идет. Потихоньку сдаем. Не золото, так серебро возьмем», — поделился спасатель Константин Галай.

Испытания показали, что подготовка сотрудников находится на высоком уровне. Они сдали нормативы на золото.