Спасатели Ямала присоединились к тушению лесных пожаров в Тюменской области

Работники «Ямалспаса», отправленные в Тюменскую область, принимают участие в борьбе с огнем в Голышмановском и Ишимском районах. Для 49 спасателей отправили необходимое оборудование. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

«Техника доставлена машиной. Это то, что мы не смогли с собой взять в рейсовый самолет: помпы, мотоблоки, ГСМ, емкости разные, вода для обеспечения жизнедеятельности групп», — рассказал начальник спасательного отряда «Ямалспас» Гаврил Сердюков.

Режим ЧС ввели на юге региона, он продлится до 31 мая. Местным жителям нельзя находиться в лесах. Правоохранители собираются более жестко контролировать нарушения предписаний, поэтому в лесополосе усилили патрулирование. Площадь возгорания в Тюменской области за последние сутки стала больше на тысячу гектаров.

Тушением заняты более тысячи людей.