Спасатели из Балашихи приняли участие в международном Tetris сhallenge

Пожарные и спасатели из 201 пожарно-спасательной части Балашихинского территориального управления «Мособлпожспаса» приняли участие в международном «Тетрис челлендж». Об этом сообщил начальник управления Александр Квашнев.

Источник фото: телеканал «360»

«Участие в таком непривычном для нас флешмобе, как „Тетрис челлендж“, мы решили сделать не просто так. 4 октября в Российской Федерации отмечается замечательный праздник — День Гражданской обороны, и каждый год руководство Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона организует встречу пожарных и спасателей с ветеранами, которые долгие годы служили и работали в системе Гражданской обороны. Вот и в этом году мы не отошли от нашей традиции, но решили совместить ее с участием в таком необычном флешмобе. Мы подумали, что ветеранам будет интересно увидеть современную технику и вооружение и сравнить их с тем, чем им приходилось работать, когда они были на боевом посту», — сказал Александр Квашнев.

Он добавил, что пожарные и спасатели поздравили ветеранов, провели для них экскурсию по части, организовали угощение, вручили подарки.

«Тетрис челлендж» — это флешмоб сотрудников экстренных служб со всего мира. По правилам акции нужно аккуратно разложить все снаряжение возле служебной машины, расположиться рядом и сделать фото. При съемке сверху люди и предметы напоминают детали тетриса.