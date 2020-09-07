Спасатели эвакуировали детей, потерявшихся под Сочи. Вот как это было

По информации издания «Новая Кубань», пропавшие туристы оказались в районе горы Ачишхо, которая находится в восьми километрах от ближайшего населенного пункта Красная Поляна. Спасатели уже эвакуировали туристов с помощью вертолета Ми-8.

Источник фото: ЮРПСО МЧС России.

Незарегистрированная группа туристов отправилась в поход 6 августа и с тех пор не выходила на связь. Путешественники пошли к озеру в районе Роза Пик, недалеко от курорта «Роза Хутор».

Спасатели начали искать их еще в ночь на 7 сентября, но обнаружили только днем. Найти туристов удалось благодаря тому, что один из них вышел на связь — по данным МЧС, это был старший группы. Источник издания «Кубанские новости» сообщил, что дозвониться смог один из детей — он сообщил о своем местонахождении маме, которая передала информацию правоохранителям.

По данным прокуратуры, которая уже начала проверку, туристы провели ночь в лесу. Сейчас их состояние оценивают как удовлетворительное.