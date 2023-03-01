Общество 01 марта 2023, 05:04 Спасатели два часа ловили потерявшегося в горах Краснодарского края страуса Спасатели Новороссийска два часа ловили потерявшегося в горах страуса

Читать 360tv в

Спасатели Новороссийска в течение двух часов ловили сбежавшего в горы страуса, сообщил начальник службы спасения города Алексей Одеров в Telegram-канале. Он также опубликовал видео с ловлей животного.

«Спасатели в течении двух часов ловили страуса в горах. Сначала спасатели обнаружили страуса, затем бегали за ним, а иногда от него, но в конечном итоге спасателям удалось поймать птицу», — написал начальник службы спасения Новороссийска.

Реклама

Страус, как добавил Одеров, немного ранен и истощен. После того, как птицу поймали, спасатели отвезли ее на реабилитацию в центр по уходу и лечению за животными.

Реклама

Ранее к жителям вахтового поселка на Харасавэйском месторождении на Ямале вышел годовалый белый медвежонок. Хищник обосновался в районе контейнерной площадки, принадлежащей компании «Газстройпром», рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Всех сотрудников организации оповестили о заблудившемся медвежонке. Сотрудники предприятия опубликовали видео с гуляющим вокруг контейнерной площадки хищником.